Кристиано Роналдо се завърна на "Сантяго Бернабеу". За жалост на феновете на "Реал" Мадрид, не като футболист, а като... зрител.

Португалецът изгледа на живо дербито между неговия бивш тим и "Барселона" и остана доволен от резултата - 2:0 за "белите".

Роналдо влезе на стадиона в черен ван със затъмнени стъкла, като никой от събралите се пред "Сантяго Бернабеу" привърженици не подозираше, че в него е португалската звезда. Той се настани в една от ложите, а камерите бързо го уловиха.

Cristiano celebrating Real Madrid’s win against Barcelona at the Bernabéu. #ElClasico pic.twitter.com/mjpDXfm5xs