Неочакваните целувки водят до... сензации в социалните мрежи. Този път под прицела на шегаджиите са двете големи звезди на футболния "Ювентус" - Кристиано Роналдо и Пауло Дибала.

Португалецът вкара двата гола за победата на своя тим срещу "Парма" с 2:1. При второто попадение той прегърна Дибала и двамата се затичаха към корнера и феновете.

Докато се радваха на попадението, Кристиано се обърна към съотборника си, Дибала също и... целувка!

От публикуваното видео се вижда, че двамата се целуват по устата.

Ronaldo and Dybala's accidental kiss during celebrations goes viral #JuveParma pic.twitter.com/rhc3rPamhd