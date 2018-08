Една ера във Формула 1 е към своя край. Двукратният шампион Фернандо Алонсо обяви, че се оттегля от най-авторитетните автомобилни серии в края на настоящия сезон.

Испанецът вдигна титлите като пилот на "Рено" през 2005 и 2006 г. в битка с Михаел Шумахер. През кариерата си кара още за "Макларън" и "Ферари".

37-годишният Алонсо е неудовлетворен от актуалния си статус в "Макларън", чийто болид изостава чувствително спрямо водещите отбори.

"След 17 прекрасни години в този удивителен спорт е време за промяна. Наслаждавах се на всяка минута и не намирам думи да благодаря на хората, които бяха до мен. До края на шампионата остават още няколко старта и ще участвам в тях с огромна отдаденост и страст. Нека видим какво ми е приготвило бъдещето - зад ъгъла са нови вълнуващи предизвикателства", се посочва в емоционалното изявление на Алонсо.

