Мауро Икарди ще играе под наем за френския шампион "Пари Сен Жермен"! С това се похвалиха той и новият му клуб.

За нападателя преминаването на "Парк де Пренс" е глътка въздух след скандалите с "Интер" от началото на годината. Въпреки доброто му представяне на терена, от клуба му отнеха капитанската лента, защото отказа да подпише нов договор. В крайна сметка контрактът му беше удължен до 2021 г., а сега се намери и отбор, който да бъде готов да плаща заплатата му от 8 млн. евро плюс 2 млн. евро бонуси на сезон. Парижани са платили още 12 млн. евро за услугите на аржентинеца.

#WelcomeMauro



Here's an up-close look at @MauroIcardi's arrival in Paris. pic.twitter.com/OFKczZALEb