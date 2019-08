Името на Божидар Краев отново попадна на водещи позиции в португалските издания. След като на старта на сезона с негов гол новакът "Жил Висенте" шокира гранда "Порто", снощи юношата на "Левски" се замеси в доста любопитна ситуация по време на мача срещу "Спортинг" Брага.

Двубоят завърши 1:1, но бе прекъснат за около половин час заради срив в електрозахранването на стадиона.

Токът спря в 50-ата минута, точно в момента, в който родният национал стреля по посока вратата на гостите. Последното, което се видя преди изгасването на осветлението бе как стражът Едуардо парира удара на българина.

At the Gil Vicente-Braga game in Portugal a player took a shot and the power immediately went out. No word on if Bray Wyatt appeared when the power came back on. pic.twitter.com/jhhbtvYuA0