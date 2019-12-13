Тази вечер се изигра и последният кръг от груповата фаза на Лига Европа. Българският шампион "Лудогорец" продължава към 1/16-финалите, след като завърши наравно 1:1 с "Ференцварош" и си осигури втората позиция в група 8.

Това обаче означава, че "Лудогорец" ще бъде непоставен в жребия, насрочен за понеделник (16 декември) от 14:00 ч.

Сред възможните съперници на "орлите" са полуфиналиста в Шампионската лига от миналия сезон "Аякс", португалски и английски грандове, "Интер" на Антонио Конте, както и приятната изненада в евротурнирите "Залцбург".

Поставените: "Севиля" (Испания), "Малмьо" (Швеция), "Базел" (Швейцария), ЛАСК (Австрия), "Селтик" (Шотландия), "Арсенал" (Англия), "Порто" (Португалия), "Еспаньол" (Испания), "Гент" (Белгия), "Истанбул Башакшехир" (Турция), "Брага" (Португалия), "Манчестър Юнайтед" (Англия), "Аякс" (Холандия), "Залцбург" (Арсенал), "Интер" (Италия), "Бенфика" (Португалия)

Непоставените: АПОЕЛ Никозия (Кипър), "Копенхаген" (Дания), "Хетафе" (Испания), "Спортинг" Лисабон (Португалия), "Клуж" (Румъния), "Айнтрахт" Франкфурт (Германия), "Рейнджърс" (Шотландия), "ЛУДОГОРЕЦ" (България), "Волфсбург" (Германия), "Рома" (Италия), "Уулвърхемптън" (Англия), АЗ Алкмаар (Холандия), "Байер" (Германия), "Шахтьор" Донецк (Украйна), "Олимпиакос" (Гърция), "Брюж" (Белгия)