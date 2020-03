В трудни времена и в ситуация на пандемия заради разпространението на коронавируса, футболните съперници се обединяват. Като "Манчестър Сити" и "Манчестър Юнайтед", които даряват средства за една и съща кауза - изхранване на хората в своя град.

Двата клуба ще отделят по 50 000 паунда (общо 100 000 паунда), с които да подпомогнат 19 места в Англия, на които се раздава храна. Очаква се, заради коронавируса и мерките, според които част от работните места трябва да бъдат затворени, посетителите на тези хранителни банки да се увеличат.

Двата тима имат традиция да даряват храна в дните на мачовете си, но Висшата лига в Англия е спряна до 30 август и те ще компенсират, като предоставят пари за закупуването ѝ.

Manchester City and Manchester United have donated a combined £100,000 to help food banks in Greater Manchester meet increased demand from vulnerable people as a result of the coronavirus (COVID-19) pandemic https://t.co/J4R6ao5nNy