Италианският всекидневник "Кориере дело Спорт" попадна в окото на бурята след скандално заглавие преди петъчното дерби между отборите на "Интер" и "Рома" на "Сан Сиро". На първата си страницата изданието публикува снимки на Ромелу Лукаку и Крис Смолинг, а с големи букви е изписано: "Черен петък".

Лукаку, който в момента играе за "нерадзурите" и Смолинг, който носи екипа на "джалоросите", са бивши съотборници в "Манчестър Юнайтед". Изглежда "Кориере" използва двамата като лица на превюто преди срещата, но италианците не приемат никак добре избора на заглавие на редакторите.

Един привърженик пише: "Точно когато си мислиш, че италианският футбол не може да падне по-ниско, "Кориере дело Спорт" пуска такава първа страница".

No one: Absolutely nobody: Not a single soul: Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH

The media fuels racism every day.



This is todays edition of Italian sport daily Corriere dello Sport. pic.twitter.com/0RsAmLRyfH