Лоши новини за "Тотнъм" и датския национален отбор. Контузията на плеймейкъра Кристиян Ериксен може да стане хронична и да го извади от терените за по-дълго време. Селекционерът на Дания Оге Харейде разкри, че става дума за проблеми с коремните мускули.

"Получихме информaция от клубния му тим, че този проблем е от доста време. В "Тотнъм" са притеснени. Подобна контузия може лесно да се превърне в хронична", каза треньорът на скандинавците.

Ериксен няма да играе срещу Ирландия в събота. Двубоят е от Лигата на нациите. 26-годишният полузащитник пропусна и последния мач на "Тотнъм" във Висшата лига, завършил с минимален успех над новака "Кардиф".

Бившият футболист на "Аякс" носи екипа на "Тотнъм" вече повече от 5 години, в които има 41 гола в 177 мача.

Time flies when you are having fun!https://t.co/OJEYDkAMor