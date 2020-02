Конната полиция на Лондон разпръсна феновете на "Байер" Мюнхен пред стадиона на "Челси". Днес (25 февруари) двата тима се изправят един срещу друг в осминафинална среща от Шампионската лига.

Полицията на Лондон се намесила, след като част от феновете от Германия са опитали да нахлуят на стадион "Стамфорд Бридж" без билети, съобщава "Билд".

Лондонската полиция бързо овладя ситуацията. Някои от привържениците са пострадали леко, след като са ударили коленете си в земята. Част от загражденията са били съборени.

"Няколко фена потърсиха медицинска помощ. Видях един, който си е загубил обувката. Друг беше изведен от стюардите, защото беше във видимо нетрезво състояние. Билетите на всички се проверяват, преди да влязат на трибуните", разяснява журналист в "Туитър".

"Байерн" Мюнхен и "Челси" се изправят един срещу друг за първи път в турнира след финалния двубой в Шампионската лига през 2012 г. Тогава "сините" от Лондон победиха след изпълнение на дузпи.

Scary moment ahead of the Champions League tie this evening in London, Bayern fans rush the barriers at Stamford Bridge. #FCBayern #CFC #UCL pic.twitter.com/WRlPp4vinB