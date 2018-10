Часове ни делят от най-дългоочакваната ММА битка между Конър Макрегър и Хабиб Нурмагомедов. Двамата никак не крият враждата помежду си и непрекъснато се предизвикват.

На официалния кантар преди двубоя в Лас Вегас ирландецът не пропусна да провокира руския си опонент. Първо го удари по ръката, след което направи опит да го ритне. Нурмагомедов обаче изглеждаше непоклатим и не се хвана на триковете на Конър.

Сблъсъкът е UFC е в неделя сутрин от 5:00 ч. българско време.

The FINAL faceoff!

<br@TeamKhabib vs.@TheNotoriousMMA



SEE YOU TOMORROW NIGHT! #UFC229 pic.twitter.com/3jVTuFL1Hp