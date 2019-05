Невероятният обрат, който "Ливърпул" направи срещу "Барселона" в полуфинала-реванш от Шампионската лига предложи много емоции. Не само за публиката на "Анфийлд", но и за всички фенове на футбола пред телевизионните екрани. Да преживеем всеки миг от паметния мач ни помогна коментаторът Явор Кръстев.

Ден след зрелището в Мърсисайд, той даде интервю за FootballMethods, в което разказа повече за "червената" радост от Ливърпул до Долна Диканя край Радомир, сподели и на кого смята да заложи в спора за трофея.

Снимка: Getty Images

"Ливърпул" – "Барселона" 4:0: това ли бе най-великият мач, който си коментирал?

- Безспорно влиза сред най-великите, по който и показател да го гледаме. Залогът на мача, калибърът на съперниците и огромният интерес, който генерира събитието отговарят на квалификацията "велик”. Историческият обрат, който се получи, прави срещата наистина незабравима. Иначе всеки фен навярно си има някой мач, който му е донесъл неговите си велики емоции.

След първия гол на Ориги, дошъл още в седмата минута, заяви в ефир: “Ориги вкара и даде надежда за феновете на "Ливърпул" - от "Анфийлд" в Ливърпул до Долна Диканя край Радомир”. Защо точно Долна Диканя?

- Просто "Ливърпул" има страшно запалени фенове по цял свят, които следят с трепет всяко едно отиграване на любимците си. Всеки от нас познава такива. Аз също, разбира се. Гледали сме мачове заедно, знам как изживяват всеки момент (точно като мен, всъщност, когато гледам моя отбор…) и си представих вълнението им. Долна Диканя просто има един типичен български колорит в името си и освен това звучи като перфектния контраст на Стенли парк край "Анфийлд". Стори ми се като подходящо описание на това колко всъщност е популярен "Ливърпул", без значение в кое кътче на планетата се намираш. А, между другото, в Долна Диканя наистина "Ливърпул" има фенове. Това не е измислица…

Сега, когато страстите се поуспокоиха, какво искаш да кажеш на въпросните фенове на "Ливърпул" от Долна Диканя?

- Ами, каквото и преди това. Нека продължат да си поддържат отбора със същото вълнение и лоялност. Между другото, привържениците на "Ливърпул" са почти уникални в това отношение. Безрезервна подкрепа и вяра до последно. Вярвам, че това повлия и на играчите за този обрат. Някои ги определят като мазохисти, но това важи в някаква степен за всеки един от нас – футболните фанатици (особено в България). Тяхната лоялност и вечна вяра обаче са за пример. Често обичам да казвам, че личният пример, който даваме, е особено важен.

Снимка: Getty Images

Ти самият мислеше ли, че обратът е възможен преди мача?

- Определено мислех, че е възможен, но не и вероятен. Като се замислиш за великите мачове на "Ливърпул" в Европа, в съзнанието ти моментално изникват няколко драматични момента. Истанбул през 2005-а, разбира се, полуфиналът за Лига Европа с "Борусия" Дортмунд преди няколко сезона, онзи последен мач от груповата фаза на Шампионската лига през 2004-а, когато Джерард вкара на "Олимпиакос" в края… тези традиции са вдъхновение за съвременните играчи.

Само че Салах и Фирмино изглеждаха като прекалено влиятелни играчи този сезон за "Ливърпул" и ми се струваше, че тяхната липса трудно ще бъде компенсирана. Тук обаче много фактори изиграха своето значение, а един от най-важните бе Юрген Клоп, който бе успял да внуши на всеки един на игрището, че чудото е възможно. От другата страна пък се оказа, че "Барселона" в конкретния момент е прекалено зависим отбор от Меси. Той пък точно вчера нямаше ден. За което и Алисон Бекер допринесе значително…

Знаем, че си фен на "Арсенал" – спечели ли те обаче този отбор на "Ливърпул" в течение на мача?

- Моите пристрастия към "Арсенал" никога не съм ги крил и мисля, че не е нужно. Не мисля, че има някой фен на футбола, който да си няма любим отбор. Но е ясно, няма как човек да остане безразличен към тази страст, с която заразяват и феновете, и играчите на "Ливърпул" на терена. Както казах и по-рано: имам много близки фенове на "Ливърпул" и си ги представях как са изживели всичко това. То се виждаше и от кадрите от трибуните. Тези пред телевизорите са изглеждали по същия начин. Дори може и да съм го казал на глас: завидях им за емоцията, която изживяха. Защото за всеки един фен тя е като наркотик – изпитал ли си я веднъж, търсиш я отново и отново, обаче са много редки моментите, когато те обзема в пълна степен. Сега се замислям, че ще отворят едни усти… Обаче сега им е паднало. Както бе казал Роби Уилиямс: Sing when you are winning! Ще дойде и нашият момент… Тези бъзици са част от играта…

Сега сериозно: много е важно да показваш подкрепата и принадлежността си, когато твоите хора са слаби, безлични или пък се провалят. Да не се криеш. Да си там и в добро и лошо. Това е вярност. Тогава вече имаш много по-голяма тежест, когато дойде моментът на еуфорията. А немалко фенове конкретно на "Ливърпул" влизат в тази категория. Помислете само колко отдавна беше 1990 г. и колко разочарования изживяха оттогава, но те са още там и показват, че ги има…

Снимка: Getty Images

Как си обясняваш факта, че за втори пореден сезон "Барса" пропилява преднина от три гола след първия мач?

- Явно "Барселона" не си взе поуките от миналия сезон, когато отпадна от "Рома", и сега страда от това. Всъщност те имаха няколко много добри шанса да вкарат на "Анфийлд", но Алисон бе блестящ, а и Меси нямаше ден. По-лошото в случая на "Барса" е, че отборът изглежда прекалено зависим от аржентинеца. Сякаш единствено той и Пике дръзваха да поемат някаква отговорност при отиграванията, да минат човек, да пробват удар към вратата. В тези мачове още по-ярко блесна колко важни бяха за "Барса" играчи като Иниеста и Шави. Важно е и колко ти е позволил да играеш и съперникът. А и твърдостта на характера. Вижте само поведението на гостите при третия и най-вече четвъртия гол. Сякаш вече мислеха предварително за последствията от провала, който се задаваше, а той не бе неизбежен.

Но и тук има една разлика в нагласите. Представете си какви трусове предстоят сега в Барселона и какво щеше да стане на "Анфийлд", ако "Ливърпул" бе отпаднал. Ситуациите са несъпоставими. Иначе, от гледна точна на феновете на Барса, със сигурност им е страшно тежко. А и има кой да им го вгорчи допълнително. Ливърпул едва ли е имал толкова много фенове в Мадрид, колкото снощи. Беше просто съкрушително да гледаш привържениците на "Барса" на "Анфийлд", особено след четвъртия гол. Но въпреки това си останаха по местата и след мача и дори аплодираха триумфалната обиколка на червените. Въпрос на чест…

Кой мислиш, че ще е съперникът на "Ливърпул" на финала в Мадрид?

- Макар и да спечели първия мач в Лондон, "Аякс" не си е свършил работата докрай. Каквото и да кажа повече по тази тема, може да бъде използвано срещу мен след това…

А името на новия европейски шампион ще бъде...

- След това, което сътвориха "Барселона" и "Ливърпул" в двата мача, навярно е най-добре да видя за кой отбор коефициентът е най-висок и да кажа него.