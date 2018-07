Националният отбор на Хърватия остана без титла от Мондиала в Русия. Балканските футболисти обаче са горди с достигането си до финал, а звездите им - Лука Модрич, Марио Манджукич, Иван Ракитич и Даниел Субашич блестяха ярко и си извоюваха привилегията да бъдат идоли на едно цяло поколение.

Малко по-високо от терена, на трибуните на руските стадиони, една жена силно стискаше палци и крещеше "Хърватия!", а при всяка атака скачаше и викаше. Тя не е нито футболна съпруга, нито майка на някой от вицешампионите. За сметка на това има огромни отговорности, дадени ѝ от целия хърватски народ. Тя е президентът на страната Колинда Грабар-Китарович и от няколко дни е основна тема в световните медии.

Колинда изпълнява най-високата държавна длъжност в Хърватия от 2015 г. насам, като е първата жена-президент на балканската страна, както и най-младият човек на тази позиция - в момента е на 50 години. Известна е с либералното си отношение към еднополовите бракове и абортите и работи за по-лесното осиновяване.

Извън политическите си вълнения, Колинда е влюбена във... футбола. Или поне така изглеждаше в Русия, където емоциите ѝ не можеха да бъдат ограничени, а извираха отвсякъде.

Колидна се пови в съблекалнята на "ватрените" след осминафинала срещу Дания и без свят пя с футболистите, нацелува ги още преди да са се облекли и даже се скара на Лука Модрич, че е пропуснал дузпа.

След това се зае с професионални задължения и отлетя за Брюксел за среща с други лидери, но не пропусна да подари фланелка на отбора на Доналд Тръмп и Тереза Мей.

Дни по-късно и часове преди финала, тя посети и Владимир Путин, който също има фланелка на сребърните медалисти.

Колинда бе изключитено емоционална по време на цялата финална среща, а майчинският ѝ инстинкт изби на церемонията по награждаването.

Подгизнала от дъжда, с футболна фланелка и официален панталон, тя целуваше и прегръщаше хърватските футболисти като горда майка. На капитана Модрич, избран за най-добър играч на първенството, изтри сълзите.

След това покани Путин и Макрон в съблекалнята на хърватите, за да чуят и те кратката ѝ, но емоционална реч: "Скъпи момчета, бяхте толкова добри днес. Малко не ни достигна..."

След това заплака заедно с футболистите.

Putin. Macron. Infantino. Grabar-Kitarovic.



There were some big-name visitors in France and Croatia's locker rooms after the #WorldCup final



Credit: Ruptly pic.twitter.com/os3xQu0zfs