Неймар е доказал статута си на световна футболна звезда, а при всяко негово появяване камерите и фотоапаратите са в бойна готовност за поредното му магическо отиграване или за новата му модна визия.

И на световното първенство в Русия бразилската звезда не изневери на стила си и накара всички да заговорят за него. Предвид изненадващото равенство, което направи "Селесао" с Швейцария, под светлините на прожекторите не бяха футболните качества на звездата на ПСЖ, а новата му... прическа.

Русият гребен на Неймар повдигна почти толкова въпроси, колкото нарушенията срещу него.

Защо Ней си е изсипал тенджера със спагети на главата? Коя птица си е свила гнездо? Има ли вкус на типичното турско лакомство кадаиф?

Това тормози футболните привърженици от вчера вечерта.

Спагетите все пак бяха най-често споменаваната асоциация на новата прическа на звездата на Бразилия.

Neymar’s hair look like some noodles pic.twitter.com/EcWI0UHYOg — Aiden Jenkins (@aidencentral) June 16, 2018

Bro why Neymar got spaghetti on his head though? pic.twitter.com/TrhWDrlVin — Josh Melegari (@TheKidJMel) June 16, 2018

Сравненията с изплашените кучета с перуки също не липсваха.

За "виновници" бяха посочени и прелетните птици, които най-нахално са си свили гнездо върху футболиста.

Barber: what can I do for you pal?



Neymar: ever seen a bird’s nest?



Barber: say no more pic.twitter.com/6j4rYR1rSP — Paddy Power (@paddypower) June 17, 2018

Ексцентрична музикална група от 80-те? Явно е любимата на бразилеца!

"I'll have it like the one in the middle," said Neymar. pic.twitter.com/FS9wGcsBbO — John Brewin (@JohnBrewin_) June 17, 2018

Или фризьорът му обича много кадаиф?