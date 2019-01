Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Владимир Кличко няма да се завърне на ринга. Това твърди журналистът на авторитетното издание "Спортс Илюстрейтед" Крис Маникс. Той се позовава на съобщение, което украинецът му е пратил.

За завръщане в професионалния бокс на Кличко се заговори след изказване на промоутъра Еди Хърн. Той заяви, че украинецът иска реванш от Антъни Джошуа. Именно сегашният носител на 4 от титлите в тежка категория бе последният съперник на Доктор Стоманен чук. Двамата се срещнаха на препълнения стадион "Уембли" през 2017 г., а Кличко загуби с технически нокаут.

Появи се информация, че украинецът иска да се изправи и срещу Дилиан Уайт, като дори беше обявена дата за събитието - 13 април 2019 г.

Кличко обаче лаконично е отрекъл тези слухове. Маникс твърди, че в съобщение, пратено до него, той ги е нарекъл кратко "Фалшиви новини".

