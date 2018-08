Феновете са богатство, те са подкрепа, мотивация, а в много редки случаи и... скандал. Особено, когато става думи за съдията на стола, а мачът е част от Откритото първенство на САЩ.

Тази година последния за сезона турнир от Големия шлем предложи какво и не на зрителите. Едва ли обаче някои си е представял, че ще видим как главния съдия на мач слиза при един от състезателите, за да го надъха.

По време на срещата от втория кръг при мъжете между Ник Кирьос и Пиер-Юг Ербер, мароканският рефер Мохамед Лаяни слезе от стола си и отиде при австралиеца, който се представяше доста колебливо на корта.

"Искам да ти помогна, искам да ти помогна. Гледал съм твоите мачове. Ти си страхотен за тениса. Знам, че това не си ти", каза Лаяни на австралиецът.

Never seen this before. Umpire had to get out of his chair and beg Nick Kyrgios to start trying in his match. pic.twitter.com/nk9k56yTrB