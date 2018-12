Килиан Мбапе има повод за радост навръх Коледа! Младият французин бе избран за най-добър футболист в родината си за изминалата 2018 година.

Класацията е на авторитетното издание "Франс Футбол", а Мбапе наследява на трона на френския футбол победителя от миналата година Нголо Канте.

Нападателят на "Пари Сен Жермен" изпраща изключително успешна година, в която стана шампион на страната и носител на двете Купи. С националния отбор пък спечели световното първенство в Русия и взе индивидуалната награда за най-добър млад играч на Мондиала.

Kylian Mbappé is your France Football french player of the year! pic.twitter.com/fSH3sb81Rh