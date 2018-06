Наби Кейта най-после бе официално представен като ново попълнение на "Ливърпул". Играчът, който се разбра с мърсисайдци преди почти година, ще носи фланелката с номер 8, която до преди няколко сезона бе на гърба на легендарния капитан Стивън Джерард.

Според английските медии "Ливърпул" ще плати на "РБ Лайпциг" 52,75 милиона паунда. Сумата зависеше от крайното класиране на тима в Бундеслигата.

Лично новият мениджър на "Рейнджърс" връчи емблематичната фланелка на обещаващия полузащитник.

"I can’t wait to play in this team."



