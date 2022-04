Фланелката на Лионел Меси винаги е най-желаната от противниковия отбор. А този, който все пак я получи, се радва на спомен за цял живот.

В сряда вечер нападателят на ПСЖ изведе с капитанската лента Аржентина в мач срещу Еквадор от световните квалификации. Срещата завърши 1:1, а след нейния край десният защитник Байрон Кастийо не можеше да си намери място от вълнение.

Byron Castillo of Ecuador couldn’t believe he got Messi’s shirt last night

