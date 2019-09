Баскетболната легенда Дуейн Уейд публикува култово видео в социалната мрежа "Инстаграм". Клипчето разсмя последователите му и доби популярност за кратко време.

Във видеото Уейд, който прекара почти цялата си кариера в "Маями", е облечен в стил Аладин и танцува заедно с президента на "горещите" Пат Райли. Последният също е спазил дрескода.

Явно и двамата харесват песента "Listen to the Music" на The Dobbie Brothers.

Действието се развива на яхта в курорта Сен Тропе на френската Ривиера.