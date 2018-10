Капитанът на "Манчестър Юнайтед" Антонио Валенсия се извини, че е харесал публикация в Инстаграм за оставка на мениджъра на тима Жозе Моуриньо. Валенсия се оправда, че не е прочел текста, а като е видял снимката на португалския специалист, по навик поставил знака за харесване.

"Вчера аз харесах публикация в Инстаграм, без да прочета текста под снимката. Това не съответства на моите възгледи, затова искам да се извиня. Аз подкрепям напълно нашия мениджър и съотборниците ми в тима. Ние заедно даваме всички сили, за да подобрим резултатите на отбора", написа Валенсия в Туитър.

Yesterday, I liked a post on Instagram without reading the text that accompanied the picture. These are not my views and I apologise for this. I am fully supportive of the manager and my teammates. We are all giving our everything to improve the results. pic.twitter.com/bMEsrAwMkh