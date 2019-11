Кристиано Роналдо не е преодолял нито един съперник от 3 години насам, отсече един от най-авторитетните съвременни треньори Фабио Капело. Специалистът защити колегата си Маурицио Сари, който смени португалската звезда при победата на "Ювентус" с 1:0 над "Милан" в неделя.

Роналдо беше видимо изнервен при напускането на терена още в 55-ата минута. Ходът на Сари се оказа печеливш - резервата Пауло Дибала отбеляза единственото попадение в дербито.

"Кристиано е велик шампион и никой не спори по този въпрос. Той обаче не е преодолял нито един съперник през последните три години - отсече Капело пред Sky Sport Italia. - В момента не се намира в най-добрата си форма и е нормално да бъде заменян. И Сари не се нуждае от смелост и характер, за да извърши тази смяна. Това, че Роналдо не седна на пейката, не е никак хубаво. Трябва да останеш шампион дори когато те сменят, а не само когато нещата се развиват добре. Важно е да уважаваш треньора и съотборниците си".

