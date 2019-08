View this post on Instagram

Ліга Європи. Відео подій перед вчорашнім матчем у Запоріжжі. Представники “Металурга”, “Кривбаса”, “Зорі” та "Маріуполя" (близько 40) атакують паб з такою ж кількістю фанатів ЦСКА (Софія) та ЦСКА (Київ). Прихильники ЦСКА просять акціонерів про Fair-Play, але ті використовують підручні засоби. Гостям вдається вийти з під поліцейського кордону, після невеликої сутички ЦСКА женуть суперників. Під час зіткнення сторони використовували піротехніку, каміння та балони. #цскакиев #hooligans #fightclub #fight #cskasofia #troublemakers_ukraine #cskakiev