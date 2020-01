Светът още е в шок от трагичната смърт на Коби Брайънт, дъщеря му и още седем души в катастрофа с хеликоптер в Калифорния. Минути след като ужасната новина беше потвърдена, звездите от спорта започнаха да изразяват скръбта си с постове в социалните мрежи.

Две от публикациите обаче доведоха до странен казус.

Иконите на португалския футбол - Кристиано Роналдо и Луиш Фиго - изразиха съболезнованията си с еднакви публикации в "Туитър".

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend pic.twitter.com/qKb3oiDHxH