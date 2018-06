Футболът може всичко! Дори да скрепи във вечна дружба две страни, които нямат много общо помежду си, освен, че са в една група на световното първенство в Русия!

Става дума за Мексико и Южна Корея. След мачовете вчера (27 юни) стана ясно, че северноамериканците все пак ще играят на осминафинал, въпреки загубата с 0:3 от Швеция. Причината е изненадващата победа на азиатците над актуалния шампион Германия.

След края на двата мача от група шест на първенството, хиляди мексиканци излязоха да празнуват по улиците в родината си. Кулминацията на тържествата бе пред... посолството на Южна Корея.

Тълпа от щастливи фенове на осминафиналистите със сомбрера огради сградата и започна да скандира "Корейци, братя, вие вече сте мексиканци!".

Отвътре излязоха официалните представители на мисията, които благодариха за честта, а след това се присъединиха към феновете, облякоха мексикански тениски и бяха понесени на ръце.

"Днес между мексиканците и корейците няма различия", заяви генералният консул Бьон Ин Хан.

Re: Korea defeating Germany, thus allowing Mexico to progress to the next round--this video of Mexican fans bumrushing the Korean embassy in Mexico City to thank the ambassador personally, and forcing him to down tequila shots is so beautiful and perfect #KORGER pic.twitter.com/E1GeZCRrlK