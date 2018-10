Италианският шампион "Ювентус" подкрепи голямата си звезда Кристиано Роналдо в разследването срещу него по обвинения в изнасилване. Според "бианконерите" нападателят е истински професионалист и събитията от преди 10 години не променят това мнение, "споделяно от всеки, докоснал се до великия шампион".

"Кристиано Роналдо показа в последните месеци отличните си професионализъм и отдаденост, които са оценени от всички в "Ювентус", написаха от клуба в "Туитър".

The events allegedly dating back to almost 10 years ago do not change this opinion, which is shared by anyone who has come into contact with this great champion. 2/2