Селекционерът на Италия Роберто Манчини включи петима дебютанти в списъка за предстоящите мачове от новосъздадения турнир Лигата на нациите. "Адзурите" приемат Полша на 7 септември, а на 10 играят с Португалия.

В групата се завръща Джорджо Киелини ("Ювентус"), а дебютантите са Мануел Лацари от СПАЛ, Кристиано Бираги от "Фиорентина", вратарят на "Каляри" Алесио Краньо, нападателят от "Монако" Пиетро Пелегри и халфът на "Рома" Николо Дзаниоло. Последният е най-странният избор на Манчини, тъй като все още няма записани игрови минути за "римските вълци" от началото на сезона.

"Скуадра адзура" се събира на базата в Коверчано, а тренировките започват от утре.

Съставът на Италия:

Вратари – Алесио Краньо ("Каляри"), Джанлуиджи Донарума ("Милан"), Матия Перин ("Ювентус"), Салваторе Сиригу ("Торино");

Защитници – Кристиано Бираги ("Фиорентина"), Леонардо Бонучи ("Ювентус"), Матия Калдара ("Милан"), Джорджо Киелини ("Ювентус"), Доменико Кришито ("Дженоа"), Емерсон Палмиери ("Челси"), Мануел Лацари (СПАЛ), Алесио Романьоли ("Милан"), Даниеле Ругани ("Ювентус"), Давиде Дзапакоста ("Челси");

Халфове – Николо Барела ("Каляри"), Марко Бенаси ("Фиорентина"), Браян Кристанте ("Рома"), Роберто Галярдини ("Интер"), Жоржиньо ("Челси"), Лоренцо Пелегрини ("Рома"), Николо Дзаниоло ("Рома");

Нападатели – Марио Балотели ("Ница"), Андреа Белоти ("Торино"), Доменико Берарди ("Сасуоло"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Джакомо Бонавентура ("Милан"), Федерико Киеза ("Фиорентина"), Чиро Имобиле ("Лацио"), Лоренцо Инсиние ("Наполи"), Пиетро Пелегри ("Монако"), Симоне Дзадза ("Торино")