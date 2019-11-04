Селекционерът на националния ни отбор по футбол Георги Дерменджиев оповести финалния списък с играчи, на които ще разчита за приятелската среща с Парагвай и евроквалификацията с Чехия. Към вече обявените осем "легионери", щабът добавя 16 футболисти от родната Първа лига.
Изненадите са много, като за пръв път сред повиканите е голмайсторът на "Локомотив" Пловдив Димитър Илиев.
Съставът на България
Вратари: Николай Михайлов ("Левски"), Пламен Илиев ("Лудогорец"), Георги Георгиев ("Славия")
Защитници: Страхил Попов ("Касъмпаша"), Васил Божиков ("Слован" Братислава), Божидар Чорбаджийски ("Стяуа"), Антон Недялков ("Лудогорец"), Георги Терзиев ("Лудогорец"), Кристиан Димитров ("Ботев" Пловдив), Иван Горанов ("Левски"), Виктор Попов ("Черно море");
Полузащитници и нападатели: Ивелин Попов ("Ростов"), Кирил Десподов ("Щурм"), Георги Костадинов ("Арсенал" Тула), Божидар Краев ("Жил Висенте"), Симеон Славчев ("Карабах"), Кристиян Малинов (ЦСКА), Александър Цветков ("Берое"), Галин Иванов ("Славия"), Марселиньо ("Лудогорец"), Вандерсон ("Лудогорец"), Тодор Неделев ("Ботев" Пловдив), Димитър Илиев ("Локомотив" Пловдив), Исмаил Иса ("Черно море")
"Трикольорите" се събират на лагер в база "Бояна" след седмица.