Докато в световния спорт се предприемат извънредни мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса, в България се провежда Общо събрание за избор на президент на родния волейбол.

Любомир Ганев, който се очаква да бъде избран за наследник на инж. Данчо Лазаров, никак не се притеснява от заразата и дори се пошегува с опасенията на журналистите, мерейки температурата на репортера на bTV Димитър Тасев.

На Общото събрание присъстват около 100 делегати, голяма част от тях са предимно над 60-годишна възраст.

Преди няколко дни баскетболистът на "Юта Джаз" Руди Гобер също се пошегува по нелеп начин с мерките отвъд океана и си изпати... той е първият в НБА, заразен с коронавирус.

На пресконференция преди един от мачовете в НБА, французинът иронизира, макар и мълчаливо новите правила, въведени в асоциацията за минимум разстояние между репортери и спортисти, както и съветите за "чисти ръце".

So...here is Rudy touching all the mics following Mondays shoot around that has some people concerned... #TakeNote #utahjazz #CoronaVirus pic.twitter.com/dr4auECTr4