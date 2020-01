Единствената олимпийска медалистка на Иран - Кимия Ализадех - е последното име в списъка с елитни спортисти, избягали от страната. Тя влезе в историята с бронзовия си медал на игрите в Рио през 2016 г. Сега обаче обяви чрез социалните медии, че властите използват успеха й като пропаганден инструмент.

21-годишната Кимия изчезна миналата седмица и според слуховете е потърсила убежище в Нидерландия. В поста си в Instagram тя допълва, че не иска да участва в "лицемерие, лъжи, несправедливост и ласкателство".

"Повтарях, каквото ми казваха, всяко изречение, което ми беше наредено. Ние нямаме никакво значение за управляващите, за тях сме само инструменти", пише Ализадех, която се определи като една от "милионите угнетени жени в Иран".

Без хиджаб

Макар че още не сме преполовили януари, бягството на Ализадех не е първият скандал в иранския спорт през 2020 г. Две ключови фигури от шахмата - Шохрех Баят и Митра Хеязипур, бяха изгонени заради липса на традиционния хиджаб по време на турнири извън страната – действие, което се смята за нарушаване на задължителния ислямски дрескод.

Баят е международен шахматен рефер - единственият съдия от най-висок ранг от Азия - и първата жена, заемала поста генерален секретар на спортна федерация в Иран. Тя обяви, че няма да се върне в родината си след публикуването на снимки, на които не носи хиджаб на световното първенство в Шанхай.

I never imagined I would get to play in both the World Chess Championship AND the Women's World Championship Final :) https://t.co/OnzijvuGEx