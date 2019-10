Ивет Лалова успя! Класира се на трети в кариерата си финал на световно първенство! В Доха тя надбяга конкуренцията, за да отключи вълна от любов и възхищение в социалните мрежи.

А там, в необятния интернет публикациите не спират часове след великолепното ѝ представяне на полуфинала на 200 м!

Не са малко потребителите, които просто си признаха – „Обичам те, Ивет!“

Възхищение тя получава от студена Финландия, където потребител с име Пану признава дори, че е влюбен в нея.

Ивет изумява със спортното си дълголетие.

И вдъхновява феновете си да се погрижат за собствената си форма.

„Какво ли щеше да направи, ако не беше преживяла онази ужасна контузия?“, питат се други, връщайки спомените за 2005 г., когато българката счупи бедрена кост и беше извън пистата почти 2 години.

When we see @IvetLalova still making finals in 2019, we have to think how more we would have seen from her, without that severe injury. Lost 2 years of her prime. #IAAFDoha2019