خدا وقتی زمین را خلق کرد ، خط و مرزی نگذاشت، خط و مرز ساخته دست انسان است ، هر جا که میشود به آرزوها رسید ، هر کجا که میشود خنده ای از سر شوق سر داد ... سر زمین من است The best and most important decision of my life, thank you for all your support. @slavibinev @taekwondo_bul Good things are coming