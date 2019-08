Добрият приятел и дългогодишен съотборник на Фернандо Торес в националния отбор - Андрес Иниеста, написа емоционално писмо до момчето, което за него винаги ще си остане "хлапе".

След 18 години днес нападателят ще изиграе последния си мач.

"Футболът ни събра преди повече от 20 години, когато бяхме деца. Е, ти винаги ще си бъдеш "Ел Ниньо" (Хлапето). И нищо няма да ни раздели. Намерихме се, когато мечтите ни бяха утопия.", започва писмото си легендата на "Барселона".

"Онзи гол, който отбеляза на европейското първенство до 16 години срещу Англия... никога няма да забравя жеста, с който посвети гола на мен. Гледах го по телевизията, защото се прибрах у дома заради контузия."

Незабравимият пас на Шави, който се увери, че мъдрият, треньорът Луис Арагонес беше прав. Отиграването, което ти направи, за да можем всички ние да отбележим най-важния гол в живота си. Разделени, но винаги заедно, до самия край, без значение от фланелка или клуб.

Ти ще се изправиш срещу Вия и мен, след което ще се завърнеш у дома. Твоите хота те очакват, въпреки че трябва да знаеш, че мачът днес ще е по-тъжен, отколкото беше вчера. Наслади се на всичко по пътя ти и бъди щастлив."

"Но колко е странно, Фернандо, все още не си напуснал, а вече ми липсваш", завършва емоционалното си послание Иниеста.

Hoy me he despertado sabiendo que juego mi ultimo partido como profesional y pensando que lo afrontaría con normalidad . Después he leído la carta de un amigo y empiezo a emocionarme ... gracias amigo @andresiniesta8



