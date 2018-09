Да вкараш гол в първия си мач в Лига Европа е страхотно! Той да бъде победния за твоя тим е безценно! А празненствата след него трябва да са най-сладките. Само че понякога се превръщат в... болезнени.

Питайте Бенджамин Кололи от "Цюрих"!

Той реализира дузпа за неговия тим срещу АЕК Ларнака в 61-ата минута на мача между двата тима от първия кръг на груповата фаза на Лига Европа. Очаквано след това се затича към гостуващата агитка, за да отпразнува гола и изведнъж... изчезна!

Haha I don’t think this FC Zurich player realised how deep the drop was! pic.twitter.com/il9i1GqdwK