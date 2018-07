Златан Ибрахимович си държи на думата. 36-годишният нападател възнамерява да посети мач на Англия на "Уембли", облечен с фланелка на "Трите лъва", и да яде риба с пържени картофки - точно както обеща, че ще направи при загуба на Швеция от Англия на световното първенство.

Преди 1/4-финалния сблъсък между двете страни на Мондиал 2018, Ибрахимович и Дейвид Бекъм направиха облог. Голмайстор номер 1 в историята на "Тре кронур" пожела приятелят му да обзаведе новото му имение в Лос Анджелис с мебели от световноизвестна шведска фирма. При победа на Англия, както се случи впоследствие, Ибрахимович се съгласи да посети мач на "Уембли" с фланелка на "Трите лъва", а на полувремето да се наслади на традиционните за страната риба с пържени картофки.

Световното по футбол приключи и Златан е готов за своята част от сделката:

Sweden 0-2 England



You know what that means, @Ibra_official... fish & chips at @wembleystadium! pic.twitter.com/MWQFpzsC5Q