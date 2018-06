Не двама, а трима може да са наказаните футболисти на Швейцария за използване на считания за политически знак - "албански орел", при празнуването на головете срещу Сърбия.

И докато роденият в Косово Шакири и футболистът с албански корени Гранит Джака, могат да дадат някакво обяснение, то третият разследван е роденият и отраснал в Швейцария и нямащ нищо общо с Балканския полуостров капитан на тима - Стефан Лихтщайнер.

Футболистът на "Арсенал" също си позволи по време на празненствата да използва знака, за който сърбите твърдят, че цели да провокира. Именно за това от западната ни съседка сезираха ФИФА и централата започна разследване по въпроса.

In case you’ve missed it,

We eagle-ised captain Lichtsteiner as well :)#SRBSWI #Worldcup2018Russia #Xhaka #Shaqiri pic.twitter.com/yhuVgvolsE