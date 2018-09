Рафамел Фалкао вече може да се похвали със собствена статуя. Радостта на колумбиеца при гол е увековечена с 6-метрова фигура, която обаче няма почти нищо общо с оригинала. Така няколко месеца след като Кристиано Роналдо се сдоби с бюст, който въобще не прилича на него, сега и голмайсторът на "Монако" може да се похвали със същата съдба.

Статуята е дело на Антонио Ирисма и е разположена в родния град на Фалкао - Санта Мария.

Monaco and Columbia forward Radamel Falcao has had a statue of himself sculpted in his home town, close enough, right? (Via ESPN) pic.twitter.com/fvv67HI8Mv