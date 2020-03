Футболистите на "Левски" са най-големите длъжници на клуба, а мачът на "сините" срещу "Лудогорец" тази вечер (5 март) ще бъде решаващ за отношението на феновете към треньора Петър Хубчев. Това заяви председателят на Националния клуб на привържениците на тима - Степан Хиндлиян, в предаването "Важното, казано на глас" по bTV Радио.

Your browser does not support the audio element.

"Според мен футболистите са най-големите длъжници, които имат нещо общо с "Левски". Но това е обяснимо, тъй като голяма част от тях са временни явления. Знаем, че чужденците се вълнуват от заплатата си основно, а не от нещата, които вълнуват привържениците. Въпреки негативните резултати, атмосферата е приповдигната, с оглед на мобилизацията на феновете. Когато Петър Хубчев дойде в "Левски", се усещаше един скептицизъм в привържениците. С течение на времето той беше поразсеян, дори в най-малка степен. Към днешна дата смятам, че мачът с "Лудогорец" е решаващ дори за отношението на хората към него. В крайна сметка, ние правим каквото можем. Очакваме футболистите и треньорското ръководство да свършат това, за което са в "Левски". Стискаме им палци да успеят", заяви Хиндлиян минути преди началото на мача с "Лудогорец".

"Сините" са във финансова криза, като в последните месеци отборът се издържа предимно с дарения от страна на феновете, продажба на билети и на абонаментни карти.

Снимка: БГНЕС

"Не съм убеден, че това са пари, които феновете можем да събираме всеки един месец по начина, по който се прави - на дарение. Дори да има решение, то не може да проработи от днес за утре. Ако привържениците на клуба имат някакво отношение към финансирането и управлението на клуба, то има методи, по които да се събират пари. Дългосрочно на всички ни е ясно, че така няма как да стане", каза Хиндлиян.

В българските медии се появиха спекулации, че нов спонсор на "Левски" може да стане Българския спортен тотализатор.

"От една страна, това може да доведе до израждане на модела "Бащицата" и да го направи още по-уродлив. От друга страна, без свежи пари, които да влязат в клуба, бъдещето остава твърде неясно. Моралната страна е сериозно застъпена. Получава се така, че държавата, която повдигна обвинения на собственика на лотарията, ще бъде спонсор. Практически не можем да избягаме от това феновете да са политически зависими. Всъщност можем, ако поемем по другия път и кажем не на тотализатора. Тогава можем да избягаме, но бъдещето е неясно. И трябва да мислим какво ще правим", каза той.