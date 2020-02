Хиляди станаха на крака и аплодираха бурно 9-годишния Куейдън. Момчето от Австралия, което получи подкрепа от целия свят, след като стана ясно, че е подлагано на системен тормоз от съучениците си, излезе под ръка с играчите от звездния тим на Indigenous All Stars, които се изправиха срещу New Zealand Maoris в демонстративен мач от националната лига по ръгби.

Quaden leads out the Indigenous all stars #NRLAllStars pic.twitter.com/tJpJt2cdG6

Куейдън бе поканен на събитието със специално видео, в което капитанът Латрен Мичъл заявява: "Разчитай на нас. Ние сме тук, за да те подкрепим, приятелче".

The Indigenous #NRLAllStars are behind you Quaden! pic.twitter.com/52RLy8SrSd