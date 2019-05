Хиляди фенове на тениса се събраха на един от кортовете в испанската столица Мадрид, а причината беше... Григор Димитров.

Световният номер 49 не играеше поредния си напрегнат мач, а просто... тренираше.

Българинът проведе занимание, на което феновете можеха да присъстват. Негов партньор от другата страна на корта беше Доминик Тийм.

This morning @GrigorDimitrov and @ThiemDomi shared the court for practice! #MMOPEN pic.twitter.com/4i76bk3m4A