"Ти си истинско вдъхновение! Аз и цялата страна се гордеем с теб!", така звездата на футболния "Тотнъм" Хари Кейн се обърна към 99-годишния Том Муур.

What an inspiration @captaintommoore is to the whole country ! Incredible effort by an amazing man to raise money for our NHS workers who are doing heroic work. https://t.co/zk2OzCXveQ pic.twitter.com/dFC4bXPK0J