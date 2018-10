Руснакът Хабиб Нурмагомедов постигна категорична победа срещу ирландеца Конър Макгрегър в най-очаквания мач за титлата в лека категория на UFC 229 в Лас Вегас снощи.

Дагестанецът постигна 27-ма победа в 27 мача, като тя дойде след предаване на Макгрегър в четвъртия рунд, който бе приклещен от съперника си.

Веднага след края на двубоя Нурмагомедов прескочи огражденията и влезе в публиката, за да се бие с хора от щаба на ирландеца.

Khabib has... JUMPED THE FENCE AND STARTED A SCRUM IN THE ARENA.

ARENA-WIDE SCRUM. CONOR AND KHABIB SCRUM. #UFC229 pic.twitter.com/sFATY0xUbn