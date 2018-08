Юрген Клоп не се шегува! Мениджърът на "Ливърпул" раздели футболистите на четири отбора в импровизиран мини турнир, а загубилите трябваше да платят цената на поражението и... да приготвят сладкиши за съотборниците си и целия персонал в клуба.

Честта да покажат уменията си в кухнята имаха Върджил ван Дайк, Андрю Робъртсън, Наби Кейта, Къртис Джоунс, Даниел Стъридж и фитнес треньорът Конъл Мурта.

Вместо да правят обиколки или да тренират извънредно, Клоп ги прати в кухнята на "Мелууд". Германският мениджър лично се увери как се справят възпитаниците му, а останалите играчите се забавляваха на техен гръб.

"I'm the Head Chef!"



After defeat in Tuesday's four-team tournament in training, a forfeit awaited some members of the first-team squad and a member of the coaching staff (full story https://t.co/hxryn4MIBr).



The forfeit?? The Melwood Cake Baking Tournament… pic.twitter.com/xz8vwSXwGx