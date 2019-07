Антоан Гризман вече е футболист на "Барселона". Това обявиха каталунците в официалния си сайт.

От "Камп Ноу" са платили 120 млн. евро за услугите на световния шампион с Франция. Нападателят е подписал договор за следващите 5 години, а откупната му клауза ще е в размер на 800 млн. евро.

All the details about @AntoGriezmann, new Barça player