Най-добрият ни тенисист Григор Димитров подписа договор с "Ориндж Каунти брейкърс" за този сезон и ще участва в американската лига за смесени отбори World Team Tennis, съобщиха от базирания в Нюпорт Бийч клуб. Турнирът е с награден фонд 5 млн. долара.

Надпреварата ще се проведе от 12 юли до 2 август, като в турнира ще участват девет тима.

В състава, воден от треньора Рич Лийч, съотборници на световния номер 19 ще бъдат Стийв Джонсън (САЩ), Люк Бамбридж (Великобритания), Андрея Клепач (Словения) и Кристина Плишкова (Чехия).

