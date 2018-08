Григор Димитров отново е под пара и се готви за всякакви нови предизвикателства на корта. Като миналогодишен шампион от Синсинати българинът ще трябва да положи огромни усилия да защити своите 1000 точки за ранглистата. И за да се подсигури, че няма да си тръгне от американския гранд без трофей, той... сам си го изработи.

@GrigorDimitrov visited the @RookwoodPottery, where has been made the @CincyTennis trophy since 2010!

( Grigor's and RookwoodPottery's IG) pic.twitter.com/xWC67TvUJt