Анди Мъри шокира всички с решението си да се откаже от професионалния тенис. На пресконференция в Мелбърн преди началото на "Аустрелиън Оупън" бившият номер 1 в света обяви, че изпитва неописуема болка, която не му позволява да се наслаждава на играта.

Един от най-близките приятели на шотландеца в Тура - Григор Димитров, бе сред първите, изказали своята подкрепа.

"Тенисът винаги ще стигне своя край за нас, но приятелствата остават за цял живот. Това, което ти направи за спорта, ще живее вечно. Надявам се за един силен и здрав завършек за теб, приятелю!", написа българинът на профила си в Туитър.

Освен от Гришо, Мъри получи трогателни и окуражителни послания и от други елитни тенисисти.

"Моите мисли са с теб, Анди Мъри, и наистина се надявам да продължим да те виждаме как се бориш на корта, за да можеш да се откажеш така, както си го решил. Оздравявай бързо… тенисът е по-красив с теб", написа Кевин Андерсън.

"Анди, тъкмо приключих да гледам твоята пресконференция. Моля те, не спирай да опитваш. Продължавай да се бориш. Мога да си представя твоите болка и тъга. Надявам се да преодолееш това. Заслужаваш да се оттеглиш по собствени условия, каквото и да се случва. Всички те обичаме, Анди Мъри, и искаме да те виждаме здрав и щастлив", добави аржентинецът Хуан Мартин дел Потро.

"Абсолютна легенда. Един от малкото добри тактици в историята. Нереални резултати в една брутална ера. Респект. Той заслужава да се сбогува на "Уимбълдън". Той е прекалено важен за Великобритания и историята на "Уимбълдън", написа американската легенда Анди Родик.