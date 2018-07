За Григор Димитров сезонът на трева приключи с отпадането във втория кръг на "Уимбълдън". Най-добрият ни тенисист вече е в САЩ, където се готви за следващите турнири на твърда настилка, а фенове в Атланта уловиха негово съвместно занимание с бившия номер 1 Андре Агаси.

Осемкратният носител на титли от Големия шлем вече веднъж сподели, че е готов да помага на Димитров. Треньор на Гришо е Дани Валверду, но за момента не е ясно дали Агаси ще стане част от екипа на българина.

Фенка, която засече двамата на корта в тенис комплекса в Атланта, не пропусна да си направи снимки за спомен, които публикува в социалната мрежа.

You never know who will show up on The Flats...excited to Andre Agassi and Grigor Dimitrov. #TogetherWeSwarm pic.twitter.com/mnFbshtOcr