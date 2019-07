Григор Димитров допусна шокираща загуба от световния номер 405. Българинът отпадна още в първия кръг на турнира в Атланта след поражение с 5:7, 4:6 от американския квалификант Кевин Кинг.

28-годишният Кинг стигна до общо 23 точки за пробив, като реализира 6 от тях, което в крайна сметка се оказа решаващо за най-голямата победа в кариерата му и първа в Световния тур на АТП.

Un. Believable.



In one of the upsets of the year in tennis, No. 405 Kevin King earns his first career @ATP_Tour win over Grigor Dimitrov in his hometown tournament.#USOpenSeries | @BBTatlantaopen pic.twitter.com/csQYujFixN