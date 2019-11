Григор Димитров вече е решил къде да почива, след като турнирът в Париж, който е последен в програмата му за 2019 г., приключи. Противно на очакванията българският тенисист няма да избяга от зимата на някоя топла дестинация, а напротив.

Заедно със семейството си Гришо ще се насочи на север и ще си подари почивка в Исландия.

A trip to Iceland and singing Dancing Queen with @GrigorDimitrov?



Push on this edition of #PlayersBox pic.twitter.com/gOqt0tEuO4